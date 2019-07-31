Участнику акции 27 июля в Москве предъявили обвинение в массовых беспорядках

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в массовых беспорядках Кириллу Жукову - участнику несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщил журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которого оказывают правовую помощь задержанному.

Жуков - пока единственный, кому предъявлено обвинение в массовых беспорядках. "Кирилл Жуков задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал Чиков.

Ранее Жуков был привлечен к административной ответственности в виде штрафа за участие в акции 27 июля.

30 июля стало известно, что СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после несанкционированной акции. Оно стало четвертым уголовным делом, ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По данным следствия, накануне проведения акции организаторы размещали в интернете призывы к участию в ней, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на ряде улиц. Санкция ст. 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.