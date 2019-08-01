Следователи в Приморье начали проверку после гибели ребенка в машине скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Приморскому краю начало проверку по факту смерти девочки в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили ТАСС в среду в управлении. По предварительной информации департамента здравоохранения края, у девочки случилось молниеносное течение бактериально-вирусной инфекции.

Ранее местные СМИ сообщили о гибели маленькой девочки в карете скорой помощи во Владивостоке, которая ранее уже обращалась к врачу и получала лечение от ангины. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, ребенку было шесть лет.

"По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Аврора Римская.

По информации департамента здравоохранения Приморья, по данному факту уже проводятся служебные проверки ведомственными органами. По предварительной информации, у девочки случилось молниеносное течение бактериально-вирусной инфекции, которая привела к полиорганной недостаточности.

"В настоящее время устанавливается, была ли оказана медицинская помощь ребенку своевременно и в полном объеме. С учетом оценки всех объективных факторов будут сделаны заключения и дана оценка действиям медперсонала. Восьми контактным лицам была проведена вакцинопрофилактика. Папа и бабушка отказались вакцинироваться, остальным контактным лицам назначена антибактериальная терапия", - сообщили ТАСС в департаменте.