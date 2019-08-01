"Известия": обвиняемый в США в хакерских атаках Евгений Никулин переведен в новую тюрьму

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россиянин Евгений Никулин, экстрадированный из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, 4 июля был переведен в другую тюрьму в штате Калифорния. Об этом сообщил "Известиям" его адвокат Аркадий Бух в интервью, опубликованном в четверг.

"Моего клиента 4 июля перевели в новую тюрьму, потому что она расположена в более удобном месте для государственного адвоката, которому уже дано распоряжение ознакомиться с делом. <...> Это тюрьма в округе Сан-Матео в Калифорнии, - рассказал он изданию, добавив, что перевод лишил россиянина возможности общаться с родными и близкими.

В начале июня судья Уильям Алсап постановил, что жюри присяжных приступит к рассмотрению дела Никулина 13 января 2020 года. При этом суд признал россиянина вменяемым, согласившись с выводами психолога, который провел экспертизу обвиняемого в конце прошлого года в больнице при центре временного содержания задержанных в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Постановление оставляет без внимания экспертное мнение психиатра, который был привлечен стороной защиты и заключил, что Никулин страдает рядом тяжелых расстройств.

Ранее Бух уже сообщал о том, что судья Северного округа штата Калифорния Уильям Алсап предлагал защите Никулина взять самоотвод в случае отказа идти на суд присяжных. В то же время адвокат вновь отметил, что душевное состояние Никулина не позволит ему в полной мере отстаивать свою невиновность, а защита не сможет в таких условиях тщательно подготовиться к суду присяжных. В интервью "Известиям" он расценил намерение судьи назначить россиянину государственного адвоката как "очевидную попытку лишить заключенного частных юридических услуг, загнать человека на суд присяжных, приговорить его к тюремному сроку и как можно быстрее закрыть дело".

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия 31 марта прошлого года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. В тот же день он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.