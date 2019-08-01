Три человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, пострадали в аварии с грузовиком на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе станции метро "Некрасовка", на пересечении улиц Недорубова и проектируемого проезда, по данным очевидцев, столкнулись легковая машина и грузовой автомобиль, пострадали три человека. С места происшествия одного пострадавшего ребенка четырех лет эвакуировали вертолетом Московского авиационного центра в специализированное лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.

На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль Renault Sandero.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

В новость были внесены изменения (12:54 мск) — обновлена информация о количестве пострадвших.