Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, удостоенный звания "Снежный барс", Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе агентства по спорту Архангельской области.

Дроздов был удостоен почетного звания "Снежный барс" за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего Советского Союза: пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) и пик Корженевской.

"Уроженец Северодвинска, житель Тюмени, член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов трагически погиб на восхождении в горах Таджикистана. Это произошло 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на Бодхона по маршруту Житенева 6А в результате обвала участка рельефа", - рассказали в пресс-службе.

В восхождении он участвовал с альпинистами из Архангельской области Дмитрием Чернышевым, Дмитрием Шпилевым, Михаилом Носенко. Они доставили тело Дроздова в Душанбе. Группа занимается оформлением документов для организации перевозки тела на родину - в Северодвинск Архангельской области.