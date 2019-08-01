Фигурантами дела о гибели людей при пожаре в шиномонтаже в Ленобласти стали их соседи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области обвинили в гибели пятерых человек при крупном пожаре в шиномонтаже во Всеволожском районе в конце прошлого года 42-летнего местного жителя и его мать. Как сообщается в распространенном ГСУ СК РФ по Ленинградской области релизе, обвиняемые сделали вплотную с домом незаконную пристройку, в которой обслуживали автомобили, и где произошел пожар.

"В своем жилом доме, расположенном в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, обвиняемые (42-летний мужчина и его мать) предоставляли места для временного проживания гражданам, в том числе прибывшим в РФ на заработки. Обвиняемые построили вплотную к стене вышеуказанного жилого дома временное металлокаркасное строение, где обвиняемый стал осуществлять коммерческую деятельность по шиномонтажу, ремонту и мойке автомобилей", - говорится в сообщении.

В результате воспламенения горючих материалов в помещении шиномонтажа и автосервиса в ноябре прошлого года возник крупный пожар, который распространился на жилой дом, где в то время находились иностранные граждане. Жертвами пожара стали пять человек, они скончались на месте.

Обоих фигурантов обвинили по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). В СК добавили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшие дни будет направлено в суд для рассмотрения по существу.