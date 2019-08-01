Жителя Белгорода приговорили к четырем годам колонии за содействие террористам

ТАСС, 1 августа. Московский окружной военный суд города Белгорода приговорил к четырем годам лишения свободы жителя областного центра за вербовку граждан в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

"Московский окружной военный суд признал виновным жителя г. Белгорода (гражданина РФ) Петрова Р. А. 2000 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), и приговорил его к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина пытался завербовать в ИГ жителей Белгородской области, а также занимался сбором средств для финансирования этой террористической организации. В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что осознает свою вину и раскаивается в содеянном.