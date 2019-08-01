СМИ: из-за угрозы наводнения эвакуируют 6,5 тыс. жителей города Уэйли-Бридж

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Британские власти проводят эвакуацию жителей города Уэйли-Бридж (графство Дербишир) в связи с угрозой наводнения. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее данным, эвакуация 6,5 тыс. человек потребовалась после повреждения местной плотины, структура которой была нарушена в результате проливных дождей. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании в свою очередь объявило об опасности сильного наводнения, которое представляет угрозу для жизни в Центральной Англии.

Жителям Уэйли-Бридж предложили самостоятельно решить вопросы с проживанием после отъезда из города в связи с ограниченным количеством мест, предназначенных для временного размещения.