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У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5

Эпицентр стихии находился в 102 км к северо-западу от города Санта-Крус, очаг был расположен на глубине 10 км

ТАСС, 1 августа. Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 102 км к северо-западу от города Санта-Крус с населением около 33 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный офис чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел и общественной безопасности Чили сообщил, что технические специалисты приступили к оценке последствий землетрясения. К настоящему моменту сведений о жертвах, пострадавших или серьезном ущербе инфраструктуре не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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