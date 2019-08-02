Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожар произошел утром в пятницу в многоэтажном жилом доме на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы, один человек погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло на улице Академика Анохина, д. 6, корп. 4. Загорелась квартира на 16-м этаже. Площадь пожара составила 10 кв. м, горели личные вещи и мебель. В настоящий момент пожар потушен. После его ликвидации нашли погибшего", - сказал собеседник агентства.

Причина случившегося устанавливается.