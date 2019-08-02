Золотодобытчики в Забайкалье незаконно вырубили лес почти на 4 млн рублей

ЧИТА, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против гендиректора золотодобывающей компании, которая, по данным полиции, незаконно срубила более 2 тыс. деревьев в Забайкальском крае. Ущерб составил почти 4 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

"В полицию поступило сообщение от начальника Могочинского лесничества о незаконной рубке 1,2 тыс. берез и 1,2 тыс. лиственниц в 15 км от поселка Кислый Ключ. Установлено, что к данной рубке причастен генеральный директор фирмы, основным видом деятельности которой является добыча золота. Освобождая площадку под производство, он дал указание произвести вырубку на участке местности, который относится к особо защищенным", - говорится в сообщении.

Ущерб от незаконной рубки составил 3,96 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"), санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн рублей или лишения свободы сроком до семи лет.

В июле в ходе рабочей поездки в Забайкальский край вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что регион "является чемпионом" по нарушениям лесного законодательства. По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей.