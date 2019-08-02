В МЧС ожидают ухудшения паводковой ситуации в Хабаровском крае из-за сильных дождей

ТАСС, 2 августа. Синоптики прогнозируют сильные дожди в центральных и северных районах Хабаровского края 5 и 6 августа, что ухудшит гидрологическую обстановку в регионе, сообщили в пятницу в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По информации Дальневосточного УГМС, днем 5 и 6 августа 2019 года, на территории центральных и северных районов Хабаровского края ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, усиление ветра на Охотском побережье до 15-20 м/с. В связи с этим прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки в Верхнебуреинском районе", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ожидается подъем уровней воды на реке Бурея у села Чекунда с возможным подтоплением низкопойменных мест. У села Усть-Ургал уровень воды в реке может подняться до 1100 см, с возможным подтоплением жилых домов. Краевое управление МЧС направило рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, по предупреждению происшествий и минимизации возможных последствий.

В настоящее время из Амурской области к Хабаровскому краю смещается сформировавшийся из-за сильных дождей гребень паводка на Амуре. Прогнозируемый уровень воды в реке превысит отметки опасного явления. У Хабаровска, как сообщалось ранее, в зону возможного подтопления попадают 3,7 тыс. дач.