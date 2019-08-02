Жительницу Чувашии приговорили к двум годам условно за убийство новорожденной дочери

ТАСС, 2 августа. Суд приговорил жительницу города Шумерли в Чувашии к условному сроку за убийство новорожденной дочери. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу Следственным управлением СК РФ по Чувашии.

"Жительница города Шумерли признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - отмечается в сообщении.

Женщина признала свою вину. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой.

Как установил суд, 9 апреля женщина родила в своей бане девочку, поместила ее в полиэтиленовые пакеты, завязала их и спрятала в яме для стока воды. Новорожденная задохнулась и умерла. После этого женщина попала в больницу из-за плохого самочувствия. Медики выявили у нее признаки недавних родов и сообщили об этом в правоохранительные органы.