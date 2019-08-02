Житель Бурятии предстанет перед судом из-за лесного пожара с ущербом в 7,6 млн рублей

ТАСС, 2 августа. Житель села Тохой в Бурятии предстанет перед судом по обвинению в неосторожном обращении с огнем, из-за которого сгорел лес. Размер ущерба оценивается в 7,6 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте региональной прокуратуры.

"Прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя села Тохой Селенгинского района. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение и повреждение лесных насаждений")", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по этой статье - до четырех лет лишения свободы.

По данным ведомства, в мае мужчина, несмотря на действие особого противопожарного режима, развел костер в Гусиноозерском лесничестве Селенгинского района. Костер он не потушил, из-за чего сначала загорелась сухая трава, а потом деревья. Ущерб превысил 7,6 млн рублей.

В Бурятии сохраняется особый противопожарный режим. Огнем в республике охвачены свыше 45 тыс. га - это 1,5% от общей площади горящих в России лесов.