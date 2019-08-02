Застройщик в Краснодаре получил 6,5 года лишения свободы за хищение 22 млн рублей

ТАСС, 2 августа. Житель Краснодара, обманом похитивший у людей 22 млн рублей якобы на строительство многоквартирного жилого дома, приговорен к 6,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что 52-летний житель Краснодара Василий Чалый с 2009 до 2012 годы под предлогом строительства недвижимости заключал с гражданами договоры инвестирования в строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Горького в поселке Пашковский Краснодара. При этом он, заведомо зная об отсутствии финансовой и правовой возможности исполнить свои обязательства по строительству дома, вводил покупателей в заблуждение: демонстрировал территорию, на которой будет возводиться объект строительства, размещал в средствах массой информации рекламу, а также создавал видимость проведения строительных работ. От его действий пострадал 21 гражданин, общий ущерб составил свыше 22 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). "Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор и назначил виновному наказание в виде 6,5 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 200 тыс. рублей", - уточняется в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу.