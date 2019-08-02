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Из дома замглавы Балашихи украли 1,5 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Злоумышленники залезли в дом заместителя главы подмосковной Балашихи Олега Бурлина и украли 1,5 млн рублей. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, злоумышленники проникли в его дом, расположенный в деревне Кабаново под Москвой, и похитили более 1,5 млн рублей. После этого Бурлин написал заявление в полицию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковной полиции ТАСС подтвердили факт инцидента, не сообщив подробностей. "31 июля в полицию обратился мужчина и заявил о краже денег из его дома в Кабаново. Материальный ущерб устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража")", - отметили в полиции.

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