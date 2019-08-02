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Собиравший через Telegram деньги для ИГ житель Дагестана получил 17 лет колонии

Керим Шайхвалиев будет отбывать наказание в колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Житель Дагестана Керим Шайхвалиев осужден на 17 лет колонии строгого режима, в том числе за финансирование запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

"Назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по данному делу и наказания, назначенного по приговору Магарамкентского районного суда Республики Дагестан от 4 сентября 2018 года, в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, в 2017 году Шайхвалиев в группах мессенджера Telegram собрал более 119 тыс. рублей для поддержки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", после чего перевел почти половину указанной суммы на номера банковских карт, оформленных на участков ИГ.

В пресс-службе уточнили, что в 2018 году мужчина был осужден за покушение на участие в незаконном вооруженном формировании. Шайхвалиев планировал выехать в Сирию, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего приговорен к четырем годам лишения свободы.

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