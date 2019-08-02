В Волгограде возбуждено дело о мошенничестве на 9 млн рублей при капремонте домов

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде по факту мошенничества при капитальном ремонте многоквартирных домов на сумму более 9 млн рублей, сообщила журналистам старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Предварительно сумма мошенничества при капремонте многоэтажек составляет более 9 млн рублей", - сказала Черединина.

По ее словам, в мае 2018 года между региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов и коммерческой фирмой был заключен договор на ремонт шести многоквартирных домов в Волгограде. После получения аванса более 9 млн рублей подрядной организацией работы по капитальному ремонту домов не выполнены. Руководитель фирмы-подрядчика потратил средства на другие цели, в том числе на покупку недвижимости на территории Краснодарского края.

Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ России по Волгоградской области, расследование уголовного дела проводят полицейские следователи. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль.