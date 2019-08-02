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Депутат парламента Дагестана Раджабов задержан после смягчения меры пресечения судом

Он задержан на двое суток. Следователи подозревают его в мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали на двое суток депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова, фигуранта дела о преступном сообществе, занимавшемся незаконным отчуждением земельных участков. Об этом сообщил ТАСС адвокат парламентария Султан Калаев. Раджабов был задержан после того, как Верховный суд смягчил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

"Вчера после того, как Раджабова выпустили из СИЗО, следователи доставили его в здание республиканского следственного управления. Там моему подзащитному сообщили, что подозревают его в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и на этом основании задержали на двое суток", - сказал адвокат.

По его словам, ориентировочно 3 августа Советский районный суд Махачкалы изберет Раджабову меру пресечения в рамках нового уголовного дела.

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