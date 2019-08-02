Синоптики ожидают ухудшения паводковой ситуации на Дальнем Востоке

ТАСС, 2 августа. Повышение уровня воды в реке Амур и ухудшение паводковой ситуации ожидается в выходные в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Дожди, как сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос", также пройдут в Амурской области, где за минувшие сутки паводок подтопил еще семь населенных пунктов, в Иркутской области и на западе Республики Бурятия.

"Без осадков в эти выходные не обойдется - наиболее сильными осадки будут в Приамурье, на севере Амурской области, на западе Хабаровского края и на западе Приморья. Количество осадков может составить около 12 - 20 мм за сутки - в субботу и воскресенье. По Иркутской области можно сказать, что дождливая погода с умеренными и сильными осадками сохранится в основном на юге Иркутской области и на западе Бурятии. Здесь количество осадков за сутки может составить 15-20 мм и, соответственно, ситуация в этих местах такая, что на улучшение рассчитывать не приходится", - сообщили ТАСС в центре "Фобос".

Паводки в Амурской области

В пятницу число подтопленных населенных пунктов в Амурской области возросло с 32 до 39, сообщила пресс-служба правительства региона. При этом количество подтопленных жилых домов незначительно уменьшилось по отношению к данным за 1 августа - 463 дома (480 на 1 августа). Всего эвакуировано 2572 человека, в том числе 902 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 519 человек, из них 212 детей, у родственников - 2053 человека, в том числе 690 детей.

Региональным дорожным службам удалось восстановить 21 участок пострадавших во время паводка областных дорог общей протяженностью 54 км. Военнослужащими Восточного военного округа созданы защитные дамбы от паводка в городе Свободный. Как сообщили ТАСС в пресс-службе округа, всего за пять дней возведено четыре дамбы, в работах были задействованы около 150 военнослужащих и 40 единиц техники. Амурскими электрическими сетями по резервной схеме восстановлено энергоснабжение в шести пострадавших от паводка селах Мазановского района Приамурья, без электричества остаются еще 11 населенных пунктов региона.

В Хабаровском крае, к которому смещается сформировавшийся из-за сильных дождей гребень паводка, в зону возможного подтопления попадают 3,7 тыс. дач. По прогнозам гидрологов, 8-10 августа уровень Амура у Хабаровска превысит 6 метров. По прогнозам под водой окажутся острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, также вода подойдет к многоквартирным домам в Индустриальном районе. В пятницу в одной из школ столицы региона уже открыт первый пункт временного размещения, который сможет принять 50 человек.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева рассмотреть вопрос о возможности заключения контрактов на строительство противопаводковых дамб в Комсомольске-на-Амуре с единственным поставщиком, так как контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут. В крае, по данным правительства региона, после наводнения 2013 года строятся четыре дамбы: одна - в Хабаровске и три - в Комсомольске-на-Амуре. В эксплуатацию они пока не введены.

Ситуация в Иркутской области

В Иркутской области снижается уровень в реках, продолжается откачка воды из затопленных зданий и разбор завалов. За сутки вода ушла из 103 домов в пострадавших от паводка районах. Подтопленными остаются 1683 дома, четыре социально-значимых объекта, два автомобильных моста, 16 участков автомобильных дорог, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Рано утром в пятницу было открыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в городе Тулуне. Участок закрывали 30 июля в связи с тем, что вышедшая из берегов река Ия подтопила дорогу. За это время на подъездах к Тулуну скопилось более 1,5 тыс. автомобилей. К вечеру дорога разгрузилась на треть, порядка 600 дальнобойщиков ушли в рейс, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД. В самом Тулуне на 75% выполнены работы по укреплению берега реки на улице Павлова, где после наводнения был риск оползня.

В Иркутскую область с визитом вновь прибыл вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко. Он посетил пострадавшие от наводнения объекты в Тулуне, пообщался с местными жителями. По его словам, жизнедеятельность города практически восстановлена, но есть серьезная проблема с обеспечением пострадавшего населения новым жильем и отметил, что этот процесс необходимо ускорить.

Также вице-премьер поручил организовать в Тулуне консультационный пункт для граждан. Как рассказали ему жители города, им не хватает информации о том, где и как получить выплаты на приобретение нового жилья. По состоянию на 2 августа, сертификаты на приобретение нового жилья получили 90 семей, а всего заявления подали лишь около 900 - это 10% от тех, кто может на них рассчитывать. Как пояснила ТАСС сотрудник органов социальной защиты Елена Дьячкова, многие пострадавшие от наводнения еще не решили, останутся ли они в Тулуне или переедут.