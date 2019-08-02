Работа вокзала Франкфурта-на-Майне возобновлена после полицейской операции

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Вокзал Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) возобновил работу после завершения полицейской операции. Как информировал в пятницу железнодорожный концерн Deutsche Bahn, вокзал находился в оцеплении на протяжении часа.

"Сообщение возобновляется. Возможны задержки и аннулирования", - отметил оператор.

В полиции со своей стороны сообщили, что они разыскивали нескольких человек, которые попытались получить "доступ к банковским ячейкам" в расположенном в здании вокзала отделении. Сотрудники правоохранительных органов в ходе преследования применили табельное оружие. "Были задержаны трое подозреваемых", - говорится в сообщении.