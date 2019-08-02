СК возбудил уголовное дело после убийства супружеской пары в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Следственным отделом регионального СК возбуждено уголовное дело по факту убийства супружеской пары в частном доме в селе Тимофеево Свердловской области и по факту покушения на жизнь их дочери. Девушка госпитализирована, сообщили журналистам в пресс-службе СК по региону.

"Днем 2 августа 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в частном жилом доме по улице Черемушки в селе Тимофеево произошло убийство супружеской пары. Также из дома в больницу госпитализирована их дочь 1998 года рождения, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, состояние здоровья выжившей потерпевшей тяжелое, но стабильное, операция проводилась врачами, прибывшими из Екатеринбурга. По факту данного происшествия органами СК возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений "Убийство двух лиц" и "Покушение на убийство", - говорится в сообщении.

По уголовному делу работают специалисты СК совместно с оперативниками уголовного розыска полиции. "В настоящее время сыщиками уголовного розыска территориального ОВД и областного полицейского главка выполняется комплекс оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию преступления по горячим следам и задержанию подозреваемого. Раскрытие этого преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области", - сообщил журналистам начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.