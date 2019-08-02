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Пожар на складе в Одинцове локализован

Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировали

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

"Объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в двухэтажном здании склада на территории мебельной фабрики. По данным МЧС, горят автомобильные тенты в рулонах. В тушении задействованы 115 человек, используются 23 единицы техники.

Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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