Пожарная опасность в августе сохранится в регионах Сибири и Дальнего Востока

ТАСС, 2 августа. Пожарная опасность в августе сохранится на территории сибирских и дальневосточных регионов, которые в настоящее время страдают от масштабных лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

По данным "Авиалесоохраны", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

"В Сибирском федеральном округе в зоне риска окажутся западная часть Алтайского края, восточная часть Красноярского края, северная часть Иркутской области, южная часть Омской области, западная часть Новосибирской области. В Дальневосточном федеральном округе неблагоприятный прогноз распространится на западную и центральную части Республики Саха (Якутия), северо-восточную часть Камчатского края", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в августе превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах прогнозируется также на территории Северо-Западного федерального округа (в зону риска входит южная часть Республики Карелия, западная часть Архангельской области, северо-западная часть Вологодской области, вся территория Ленинградской области, северная часть Псковской и Новгородской областей), а также в регионах Уральского федерального округа (на западе Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, на востоке Курганской области и юге Тюменской области).