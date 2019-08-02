СМИ: на юге Франции разбился пожарный самолет

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Пожарный самолет разбился на юге Франции в пятницу в ходе операции по тушению крупных лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу департамента Гар.

По ее данным, самолет упал в районе города Женерак. Сколько человек находились на его борту, не уточняется, их судьба неизвестна. На месте авиакатастрофы работают команды спасателей. Причины и обстоятельства крушения самолета пока не установлены.

Пожары в департаменте начались в начале недели в районе Женерака. Они были потушены, однако в пятницу вспыхнули с новой силой, причем сразу в десятке мест недалеко от города Ним.

В пятницу, несмотря на все усилия пожарных, огнем была уничтожена растительность на площади в 150 га.