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Пожар на складе в Одинцове ликвидирован

В тушении были задействованы 115 человек

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 500 кв. м на складе в подмосковном Одинцове потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В настоящее время пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в двухэтажном здании склада на территории мебельной фабрики. По данным МЧС, горели автомобильные тенты в рулонах. В тушении было задействовано 115 человек и 23 единицы техники.

Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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