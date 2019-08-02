Авиация Минобороны потушила в Сибири за два дня пожары на площади 113 тыс. гектаров

ТАСС, 2 августа. Авиация Минобороны РФ за двое суток потушила 84 крупных лесных пожара общей площадью 113 тыс. гектаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тыс. гектаров," - говорится в сообщении.

Самолеты Ил-76 ВКС России совершили 34 вылета и сбросили более 1400 т воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации сбросили в районы пожаров около 550 т воды. "Применение самолетов и вертолетов Минобороны России для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе", - сообщают в Минобороны.

В пятницу военные вертолеты также провели воздушную разведку районов со сложной пожарной обстановкой, тушение возгораний в которых начнется в субботу с рассветом.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и в одном районе Якутии. В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России.