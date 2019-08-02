Единственная на Кавказе фабрика народных инструментов сгорела во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Единственная на Кавказе фабрика по изготовлению и ремонту национальных инструментов "Фандыр" ("гармонь" в переводе с осетинского языка) сгорела при пожаре во Владикавказе, уничтожены дорогостоящие инструменты. Об этом ТАСС рассказал директор предприятия Тамерлан Ужегов.

Как сообщили в республиканском главке МЧС, пожар произошел утром 2 августа. В результате пострадали 12 человек, семь из них были госпитализированы, на данный момент в больнице остается один пострадавший.

"Пожар перекинулся со здания по обработке шерсти на наше, где находится фабрика "Фандыр", сгорели инструменты, среди которых и дорогостоящие", - сказал Ужегов. Он сам находился в здании фабрики и получил травмы.

Фабрика занимается изготовлением народных инструментов с 1990 года. Продукция поставляется в республики Северного Кавказа и другие регионы России. Также в нем проходят обучение мастерству все желающие.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе минпрома республики, рядом с горевшим цехом находились и другие здания, где располагались небольшие частные предприятия. Информация по разрушениям выясняется, ущерб будет оцениваться специалистами, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным ГУ МЧС, причиной возгорания стал взрыв газа.