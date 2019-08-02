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В штате Мехико власти эвакуировали порядка 1,8 тыс. человек из-за утечки газа

МЕХИКО, 3 августа. /ТАСС/. Массовая эвакуация жителей муниципалитета Некстлальпан в штате Мехико в связи с утечкой газа была проведена в пятницу местными властями при поддержке военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Мексики.

"Военные выставили оцепление в районе утечки, чтобы не допустить появления там гражданских лиц, поскольку она произошла в тысяче метров от жилого района, а также приняли участие в эвакуации 1,8 тысячи человек из близлежащих домов", - говорится в заявлении военного ведомства.

По официальным данным, никто не пострадал. Причиной чрезвычайного происшествия стала нелегальная врезка в газопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex ("Пемекс"). Ликвидация аварии, как ожидается, будет завершена в ближайшие сутки.

В январе этого года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод Pemex, по которому транспортировалось топливо, прогремел взрыв. В тот момент там находились несколько сотен людей, из которых порядка 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее скончались в больницах от полученных ожогов и травм.

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