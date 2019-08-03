Убийца трех человек в Калифорнии покончил с собой, а не был убит полицией

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Молодой человек, застреливший 28 июля троих на гастрономическом фестивале в городе Гилрой (штат Калифорния), покончил с собой, а не был ликвидирован полицией. Об этом сообщило в пятницу агентство The Associated Press со ссылкой на отделение судебной медэкспертизы округа Санта-Клара.

Начальник полиции Гилроя Скотт Смити ранее информировал, что нападавший был убит в перестрелке с тремя стражами порядка.

19-летний Сантино Уильям Леган 28 июля убил шестилетнего мальчика, 13-летнюю девочку и мужчину 25 лет, ранив еще 12 человек. Стрелявший был вооружен автоматом типа АК-47, приобретенном легально в этом месяце в штате Невада. Нападавший проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения.