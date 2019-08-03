{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CBC: на юге Канады прошла эвакуация из-за химической угрозы после железнодорожной аварии

С рельсов сошло от 12 до 15 вагонов

ТАСС, 3 августа. Жители населенного пункта Ирвайн в провинции Альберта на юге Канады были эвакуированы из-за угрозы химического заражения местности после железнодорожной аварии. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBC.

По его данным, с рельсов сошло от 12 до 15 вагонов. Отмечается, что товарный поезд перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Какие именно, не уточняется.

В районе Сайпресс, где расположен Ирвайн, местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за инцидента также перекрыт участок трансканадской автомагистрали.

Причины аварии не называются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Своих представителей также направила железнодорожная компания Canadian Pacific Railway.

В Ирвайне проживают около 300 человек.

Теги
Канада
В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек
Еще четверо пострадали
Читать полностью