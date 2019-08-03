CBC: на юге Канады прошла эвакуация из-за химической угрозы после железнодорожной аварии

ТАСС, 3 августа. Жители населенного пункта Ирвайн в провинции Альберта на юге Канады были эвакуированы из-за угрозы химического заражения местности после железнодорожной аварии. Об этом сообщил в пятницу телеканал CBC.

По его данным, с рельсов сошло от 12 до 15 вагонов. Отмечается, что товарный поезд перевозил легковоспламеняющиеся вещества. Какие именно, не уточняется.

В районе Сайпресс, где расположен Ирвайн, местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за инцидента также перекрыт участок трансканадской автомагистрали.

Причины аварии не называются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. Своих представителей также направила железнодорожная компания Canadian Pacific Railway.

В Ирвайне проживают около 300 человек.