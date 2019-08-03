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В результате землетрясения в Индонезии погиб один человек

Еще четверо пострадали

ТАСС, 3 августа. По меньшей мере один человек погиб и четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил в субботу местный новостной портал Detik.

По его данным, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный шоковым состоянием, которое спровоцировал удар стихии.

Как проинформировала полиция, 139 домов и две мечети получили повреждения. Более 1 тыс. человек были эвакуированы.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии в пятницу. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява.

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Индонезия
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