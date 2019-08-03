AP: на пляже в Калифорнии обрушилась скала

ТАСС, 3 августа. По меньшей мере три человека погибли при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.
Woman killed after sandstone cliff collapses at California beach – National https://t.co/FS0WXkKjVT pic.twitter.com/laR0ZYlyNg— The Leader Assumpta (@Assumptaleader) August 3, 2019
По его данным, одна женщина погибла на месте, еще два человека умерли в больнице. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы.
Район пляжа, расположенного к северу от города Сан-Диего, где произошел инцидент, в настоящее время закрыт для посещения. Информации о причинах обрушения пока нет.