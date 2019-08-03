Порядка 120 населенных пунктов Иркутской области находятся в зоне задымления

ТАСС, 3 августа. Дым от лесных пожаров в Иркутской области распространился на 121 населенный пункт в пяти районах, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным космического мониторинга, из-за действующих лесных пожаров в зоне задымления находится 121 населенный пункт в пяти районах. На территории Иркутской области действуют 135 пожаров в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Кутском районах на площади 724,09 тыс. га. Из них 7 пожаров локализованы на площади 12,07 тыс. га", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского УГМС, 3 августа в связи с прогнозируемыми осадками на территории cеверных, северо-западных, северо-восточных и верхнеленских районов ожидается улучшение лесопожарной обстановки.

По данным ГУ МЧС по региону, в регионе работает 37 стационарных пунктов наблюдения за качеством воздуха - случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано. 1 августа в городе Киренск зарегистрировано превышение допустимых концентраций оксида углерода в 1,2 раза, диоксида серы - в 1,02 раза. В остальных населенных пунктах превышений не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области. По последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", огнем в России охвачено более 3 млн га леса.