Военные самолеты Ил-76 вновь вылетели на тушение пожаров в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты Ил-76, каждый из которых несет по 42 т воды, утром в субботу возобновили тушение лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"По состоянию на 07:00 местного времени (03:00 мск) из аэропорта Красноярска вылетело для тушения пожаров шесть Ил-76. Отправка осуществляется парами, каждый самолет заправлен 42 т воды", - уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в субботу предполагается провести не менее 20 вылетов Ил-76, которые сбросят в общей сложности 840 т воды. Кроме того, 550 т воды на очаги возгорания в Красноярском крае и Иркутской области будет сброшено с 10 вертолетов Ми-8.

Военная авиация за двое суток потушила 84 лесных пожара в Красноярском крае и Иркутской области на общей площади 113 тыс. га. В общей сложности самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 сбросили на очаги возгорания порядка 2 тыс. т воды.

Режим чрезвычайной в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В среду по поручению президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России.