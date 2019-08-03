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Румынский турист повредил ногу на Эльбрусе на высоте более 5 тыс. м

МЧС приступило к поисково-спасательным работам

НАЛЬЧИК, 3 августа. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на помощь туристу из Румынии, который повредил ногу на Эльбрусе на высоте 5,1 тыс. м. Об этом сообщает в субботу пресс-служба главка МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 08:40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус, высота 5,1 тыс. м, начались поисково-спасательные работы. По предварительной информации, мужчина из Румынии получил травму ноги", - говорится в сообщении.

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РоссияКабардино-Балкария
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