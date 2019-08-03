Режим ЧС ввели в подтопленном югорском селе Саранпауль

ТАСС, 3 августа. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в сельском поселении Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где подтоплено 24 земельных участка и один дом, сообщил ТАСС в субботу заведующий районного отдела по гражданской защите населения Николай Поленов.

"На реке Ляпин в районе населенного пункта Саранпауль уровень воды составляет 1159, последние шесть часов вода убыла на один сантиметр. Это критический уровень воды. Думаю, она пока встанет на этом уровне. Подтоплен один дом по-прежнему и 24 земельных участка, на которых расположено семь домов - из них два нежилые. Введен режим ЧС вчера с вечера до особого распоряжения главы. Ситуация под контролем", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что созданный пункт временного размещения не востребован, люди письменно отказываются от эвакуации. Некоторые разместились у родственников.

Ранее сообщалось, что Саранпауль находится под угрозой подтопления из-за сильных дождей. Всего в зону подтопления в сельском поселении могут попасть 24 дома, в которых проживает 71 человек.