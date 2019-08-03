Под Владимиром взрыв газа обрушил стены между тремя квартирами

ВЛАДИМИР, 3 августа. /ТАСС/. Стены между тремя квартирами обрушились в жилом доме в населенном пункте Приозерный во Владимирской области. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газа, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о происшествии по адресу улица Пушкинская, дом 116 поступило в ведомство в 06:13 мск субботы. По данным главка, обрушились две стены, также в двухэтажном кирпичном доме на 18 квартир повреждены стены, которые не являются несущими. При этом угрозы обрушения здания нет, уточнили в ведомстве.

"Из дома было эвакуировано десять человек из них двое детей, погибших и пострадавших нет. Решатся вопрос о размещении жителей. В готовности находится пункт временного размещения в средней школе поселка Никологоры Вязниковского района, вместимостью 200 человек", - добавили в главке.

Сотрудники МЧС занимаются разбором завалов. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 25 человек и 10 единиц техники.