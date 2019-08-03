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Крупный пожар в здании старой постройки в Москве потушили

Дознаватели установят причину возникновения пожара

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 5 тыс. кв. м в старом здании на Дубининской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС.

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"Возгорание полностью ликвидировано. Ведется осмотр сгоревших и частично обрушившихся помещений. Причину возгорания установят дознаватели", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что рассматриваются несколько версий произошедшего, в числе которых поджог, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Сообщение о пожаре в бывшем производственном здании 1917 года постройки поступило в 06:18 мск. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. В тушении были задействованы почти 70 человек, более 20 единиц техники и два вертолета.

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