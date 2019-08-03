В Шереметьево обрушилась крыша одного из ангаров

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Основание крыши ангара для самолетов обрушилось в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал. Об этом ТАСС в субботу сообщила глава дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.

"Сегодня в утреннее время произошло обрушение сборных конструкций основания крыши строительного объекта - ангара для воздушных судов, который не имеет отношения к обслуживанию пассажиров и находится вдали от пассажирских терминалов, за пределами летного поля. По предварительным данным, пострадавших нет. На деятельность аэропорта (обрушение - прим. ТАСС) не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", - сказала она.