Житель Крыма из-за кражи персиков убил соседа, поджег свой дом и покончил с собой

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Житель Джанкойского района Крыма застрелил из охотничьего ружья соседа, с которым поссорился из-за кражи персиков, после чего поджег свой дом и покончил с собой. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Джанкойском районе. В ходе следственных действий установлено, что между соседями по участку в с. Тимирязево на почве подозрения в краже персиков из их общего фруктового сада возник конфликт. В результате один из участников в присутствии очевидцев убил из собственного охотничьего ружья другого, после чего поджег свой дом и покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.