Лесные пожары на юге Франции локализовали

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Несколько природных пожаров, разгоревшихся в департаменте Гар на юге Франции со вторника, локализованы или ликвидированы. Соответствующее сообщение распространила в субботу пожарно-спасательная служба департамента.

"Огонь локализован, сгорели 319 гектаров леса, а также один жилой дом. В подкрепление 450 спасателям Гара были направлены коллеги из соседних департаментов. На месте работают 140 пожарных машин", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар полностью потушен возле коммуны Монтинярг, там сгорело 11 гектаров леса, и пока еще продолжается близ коммуны Вовер, там от огня пострадало 170 гектаров леса.

Сейчас сотни сотрудников пожарно-спасательной службы проверяют местность на предмет возможных очагов возгорания и предпринимают меры по профилактике новых пожаров. Пожарные подчеркивают, что риск возгораний сохраняется в виду жаркой погоды и отсутствия осадков. Местным жителям напоминают об опасности неосторожного обращения с огнем, а префектура Гара разослала по находящимся в ее ведении городам и коммунам уведомление о запрете на использование фейерверков.

В пятницу телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру города Ним сообщил, что причиной пожара, уничтожившего начиная со вторника более 800 гектаров растительности во французском департаменте Гар (юг страны), мог стать поджог. По его данным, во время следственных действий были найдены очевидные доказательства этому, однако подробности не раскрывались. В субботу министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер прибыл в город Ним, чтобы встретиться с представителями пожарно-спасательной службы и получить актуальную информацию об обстановке на местах. Кроме того, ему рассказали о расследовании крушения пожарного самолета Tracker 22, которое произошло в пятницу.

Агентство Agence France-Presse со ссылкой на власти префектуры департамента Гар сообщило, что пилот самолета погиб. Источник сообщил, что, по предварительным данным, пилот, влетев в плотное облако дыма, потерял ориентацию, и самолет зацепил верхушки деревьев.