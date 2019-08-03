Два человека задержаны по подозрению в поджогах на юге Франции

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Французская полиция задержала в пятницу двух человек, которых подозревают в причастности к возникновению как минимум двух возгораний близ коммуны Женерак в департаменте Гар на юге страны. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Было два возгорания. В первом случае было подозрение на преступный умысел, мы нашли улики, подтверждавшие, что оно носило умышленный характер. Вчера, когда началось второе под коммуной Женерак, поступила информация о трех предполагаемых поджигателях. Двое были задержаны и полученные при расследовании данные указывают на то, что именно они несут ответственность", - рассказал министр в эфире телеканала BFM.

Глава МВД уточнил, что всего на юге страны в пятницу было зафиксировано 11 крупных пожаров. По его словам, все они локазизованы, однако риск возобновления возгораний сохраняется. При этом он отметил, что "90% известных возгораний произошли по вине человека", уточнив, однако, что в большинстве случаев речь не идет о преступном умысле. Всего же этим летом, согласно информации главы МВД, от природных пожаров пострадали 4,7 тыс. гектаров леса.

Также Кастанер выразил соболезнования семье и сослуживцам пилота, погибшего в пятницу в результате крушения пожарного самолета. По словам Кастанера, это был опытнейший пилот, который за свою карьеру управлял самыми разными машинами, в том числе летал на истребителе Mirage 2000, и был удостоен множества наград. "Мы встречались с его семьей, чтобы оказать им должную поддержку. Страна поддерживает всех, кто берет на себя риск, спасая людей", - сказал он.

В пятницу пожарный самолет Tracker 22 упал в районе коммуны Женерак во время операции по тушению лесного пожара. Пилот погиб. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил, что в отношении этого происшествия ведется три расследования, в том числе два технических. Близкий к расследованию источник сообщил агентству Франс Пресс, что, по предварительным данным, пилот, влетев в плотное облако дыма, потерял ориентацию, и самолет зацепил верхушки деревьев.