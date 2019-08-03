В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Останки человека обнаружили во время ремонта в ресторане в столичном районе Люблино на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном следственном управлении СК РФ.

"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что давность наступления смерти будет устанавливаться в ходе экспертизы.

По данному факту сейчас проводится проверка.