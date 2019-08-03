Полиция задержала 30 человек на манифестациях в Нанте

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Столкновения с полицейскими произошли в городе Нант во Фрацнии в ходе манифестаций, посвященных памяти местного жителя, погибшего после полицейской операции 21 июня. Как сообщает в субботу телеканал BFMTV, на данный момент задержаны 30 человек, обстановка остается напряженной.

Марш начался в 11:30 по местному времени (12:30 мск). В 13:00 в другой части города началась акция протеста против насилия со стороны полиции. Точное число участников пока не было объявлено, однако, согласно кадрам трансляции, можно говорить как минимум о нескольких сотнях человек. Несмотря на заявленный мирный характер манифестации, группы агрессивно настроенных участников периодически выкрикивают оскорбления в адрес полицейских и жандармов, бросают бутылки и петарды, а также поджигают мусорные баки и делают импровизированные баррикады из железных ограждений и фанерных щитов. Стражи порядка стараются пресекать подобные действия, в том числе применяя слезоточивый газ.

Обе акции посвящены памяти 24-летнего местного жителя Стива Канисо. Он пропал без вести после того, как следившие за порядком на музыкальном празднике в ночь с 21 на 22 июня полицейские приступили к разгону толпы на набережной реки Луары. В этот момент несколько человек упали в воду, всех, за исключением Канисо, вытащили на берег спасатели. Его тело было обнаружено на берегу Луары лишь 29 июля.

Данное происшествие стало поводом для очередной порции критики в адрес полиции и персонально главы МВД Кристофа Кастанера. В свете масштабной кампании в соцсетях, вылившейся в уличные протесты, премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о начале проверки действий стражей порядка в ту ночь, однако в итоговом докладе, представленном Генеральной инспекцией французской полиции (IGPN), говорится, что прямой связи между действиями стражей порядка и пропажей Канисо нет.

Примечательно, что ни одна из сегодняшних манифестаций не получила официального одобрения властей. Родственники погибшего молодого человека также отказались поддержать организаторов, выразив сомнение в том, что акции пройдут без столкновений со стражами порядка. Помимо Нанта, манифестации, главными темами которых стали протест против полицейского насилия и требование наказать виновных в смерти Канисо, проходят также в других крупных городах страны, в том числе в Париже.