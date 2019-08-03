Двое детей госпитализированы после ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Двое детей трех и семи лет госпитализированы после ДТП в городе Волжском Волгоградской области, в котором погибли двое и пострадали шесть человек, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения (Облздрав) Волгоградской области.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем ребенке.

"Один ребенок семи лет - в горбольнице Волжского, состояние крайне тяжелое. Состояние еще одного ребенка, в возрасте трех лет, госпитализированного в больницу №7 Волгограда, медики еще оценивают", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, четверо пострадавших в ДТП взрослых - двое мужчин и две женщины - доставлены в больницу им. С. З. Фишера в Волжском. "Одному пациенту проводится операция, состояние остальных оценивается", - добавила собеседница агентства.