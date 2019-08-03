СМИ: число погибших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до пяти

ТАСС, 3 августа. Число жертв мощного землетрясения, произошедшего у побережья острова Суматра на западе Индонезии, достигло пяти человек. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на данные местных властей.

Ранее поступала информация об одном погибшем. Как отмечается, еще не менее четырех человек пострадали. Число жертв может возрасти.

Как проинформировала полиция, более 100 домов получили повреждения. Свыше 1 тыс. человек эвакуированы.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на западе Индонезии в пятницу. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява.