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На несанкционированном митинге в Москве задержаны четверо несовершеннолетних

К ним выехал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович выехал в отдел МВД по району Измайлово, чтобы встретиться с несовершеннолетними, задержанными на несанкционированной акции в центре столицы. Об этом омбудсмен сообщил ТАСС.

"Мне сообщили, что четверо задержанных несовершеннолетних находятся в ОВД Измайлово, что их туда отвезли в одном автозаке. Едем проверять, пообщаться, понять, что там произошло", - сказал он.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали в субботу в центре Москвы 30 человек за участие в несанкционированной акции, всего в ней приняли участие порядка 350 человек.

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