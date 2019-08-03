Выпавшая за час десятидневная норма осадков привела к затоплению улиц в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 августа. /ТАСС/. Десятидневная норма осадков выпала в Благовещенске 3 августа за один час. Из-за непогоды затоплены улицы и повалены деревья, в ряде районов отключалось электричество, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"За час в областном центре выпало более 44 мм осадков", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в Амурском гидрометцентре, это декадная норма.

В пресс-службе администрации Благовещенска отметили, что "ливневый дождь с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьезный урон городу: повалены деревья, затоплены улицы, произошло отключение электричества, остановка водозабора".

В частности, из-за подтопления сработала защита на подстанции "Моховая", в результате отключились два насоса на водозаборе "Северный". Произошли отключения и на некоторых других подстанциях, в связи с чем в некоторых районах города фиксировались перебои со светом, снижение напора в водопроводе. В 20:30 (14.30 мск) электроснабжение подстанции "Моховая" было восстановлено, водозабор "Северный" запущен в работу.

"Коммунальщики предупреждают, что в связи с переполненностью Амура и Зеи, переувлажненностью грунта из-за непрекращающихся дождей вода с городских улиц начнет уходить не менее чем через 6-8 часов", - отмечается в сообщении городской администрации. В самые проблемные места направляют технику для откачки воды.

Непогода ожидается и в воскресенье. "Как сообщает Амурский гидрометцентр, 4 августа местами по области пройдут сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра при грозе с порывами до 13-18 м/с. В Благовещенске завтра ожидается переменная облачность, слабый дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, днем с усилением до 14 м/с, температура ночью плюс 19-21 градус, днем плюс 29-31 градус", - уточняется в сообщении мэрии.