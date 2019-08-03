МВД Белоруссии проверяет информацию о минировании вокзала и двух самолетов в Минске

МИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Белорусская милиция проверяет информацию о минировании вокзала в Минске, а также двух самолетов, в частности, запланированного на вечер авиарейса Минск - Калининград. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МВД Белоруссии.

"Сегодня в 17:29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов Минск - Киев и Минск - Калининград, которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта Минск-2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в здании железнодорожного вокзала проводится эвакуация. Также проверяются самолеты указанных рейсов.